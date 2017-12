Dois bombeiros morrem em incêndio em São Paulo Dois bombeiros morreram hoje no combate a um incêndio na indústria desativada da Antártica, no bairro da Móoca, na zona leste de São Paulo. Segundo as primeiras informações, devido a fumaça os bombeiros não perceberam e caíram num poço. A Defesa Civil informou que morreram o capitão Paulo Sérgio Bentes Soares e o 3º sargento Luiz Marcelo da Silva. O cabo Freitas foi levado para o hospital com múltiplas fraturas. Nota da redação: esta notícia foi corrigida. Na verdade são dois bombeiros mortos e não três com havia sido informado