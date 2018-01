Dois caem no fosso de elevador de hotel em Minas e um morre

Um homem morreu e outro ficou ferido na noite desta segunda-feira depois que ambos caíram no fosso do elevador do Hotel Othon Palace, no centro de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, os funcionários Wellington Marinho da Silva, de 26 anos, e Claudio Damião Rodrigues de Gouvêa, de 21, caíram do 25.º andar do prédio sobre a cabine do elevador, por volta das 21h15. Os bombeiros ainda não confirmaram o andar no qual a cabine do elevador se encontrava no momento da queda. Silva morreu na hora e Gouvêa foi encaminhado para o Hospital João XXIII, com escoriações, queimaduras nas mãos e pequenos traumas.