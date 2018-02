Dois cantores caem de palcos e ficam feridos em Alagoas Dois vocalistas de bandas se envolveram em acidentes em Alagoas na noite de terça-feira, 20, segundo a Globonews. Os dois caíram dos palcos onde se apresentavam e foram levados para hospitais. Eles devem ser liberados ainda nesta quarta-feira. Em Jaramataia, no Agreste, o vocalista da banda Doce Vício, conhecido como Nenê, foi empurrado por um homem que subiu no palco embriagado. Ele sofreu ferimentos leves e fratura em um dos dedos da mão. Em Girau do Ponciano, a 150 quilômetros de Maceió, um vocalista que não foi identificado caiu de um trio elétrico enquanto realizava o show. O ´caminhão´ tinha quatro metros de altura.