Dois carros são engolidos em cratera de rodovia no RS

PORTO ALEGRE - O excesso de chuva fez com que a terra cedesse e uma cratera engolisse dois carros em uma rodovia da região norte do Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu no km 75 da ERS-110, que liga as cidades de São Francisco de Paula e Jaquirana, na tarde desta quinta-feira, 5. A motorista de um dos carros ficou ferida.

O trânsito está totalmente interrompido desde o meio-dia. Conforme o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, os dois veículos - não identificados - passavam pelo local no momento do desmoronamento. O asfalta das duas pistas cedeu, caindo em blocos por um barranco.

Os dois carros pararam de rodas para cima, na lama. Marisane Souza, 33 anos, condutora de um dos carros, ficou ferida e foi levada ao hospital de Jaquirana, onde está recebendo cuidados.

Conforme a meteorologia, a chuva forte permanece na região nas próximas horas.