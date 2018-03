Dois conselheiros do Tribunal de Contas do Piauí morrem em acidente de avião

Dois funcionários do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Piauí morreram no fim da manhã desta terça-feira, 6, em um acidente de avião próximo à cidade de Eliseu Martins, no sudoeste do Estado. Segundo o órgão, as vítimas são o conselheiro e o substituto dele, além do piloto da aeronave.

De acordo com o TCE, o conselheiro Guilherme Xavier de Oliveira Neto, de 65 anos, e o substituto Jaime Amorim Júnior, de 40 anos, iam para a cidade de Parnaguá, no sul do Piauí, quando o monomotor teria colidido com a serra. Segundo a assessora Claudia Brandão, o avião explodiu com o impacto, carbonizando os corpos das vítimas. O piloto da aeronave era Edvaldo Buik.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de órgãos de aviação responsáveis foram para o local, de acordo com Cláudia. Os corpos das vítimas devem ser enviados para o hospital de Eliseu Martins e, em seguida, transferidos para a capital Teresina.

Segundo Cláudia, o corpo de Amorim Júnior deverá ser velado no próprio Tribunal de Contas. Já o de Xavier Neto, deputado estadual por diversas vezes, deverá ser levado para a Assembleia Legislativa do Estado. A expectativa é que os corpos cheguem à capital nesta quarta-feira.

Em nota, a presidente em exercício do TCE, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, lamentou as mortes e se solidarizou com a "dor dos familiares e de todos os colegas" das vítimas.

Procurados, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e o Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) não foram encontrados.