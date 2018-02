Dois corpos de crianças encontrados no Tietê Dois corpos foram encontrados nas margens do Rio Tietê, em Pirapora do Bom Jesus (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, há possibilidade de serem dois dos três meninos desaparecidos no Córrego Franquinho, na zona leste de São Paulo, durante temporal de anteontem. Até o fim da tarde de ontem, os corpos não tinham sido identificados.