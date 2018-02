Dois corpos são encontrados e SC tem 133 vítimas das chuvas

Mais dois corpos de vítimas das enchentes foram encontrados em Santa Catarina e, com isso, subiu para 133 o número de vítimas das chuvas no Estado, segundo informações da Defesa Civil. Em todo o Estado, 22 pessoas ainda continuam desaparecidas. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na segunda-feira, 22, foi encontrado um corpo de uma mulher, no Alto do Baú, no município de Ilhota. O corpo foi encaminhado para o IML para identificação. No fim do dia, por volta das 19 horas, a Defesa Civil de Gaspar informou que no último sábado, 20, foi encontrado um corpo de um homem, na localidade do Arraial do Ouro, que também já foi encaminhado para o IML para identificação.