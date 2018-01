Dois detentos foragidos durante o indulto são presos em SP Dos mais de 700 detentos beneficiados pelo indulto de Dia dos Pais, que não retornaram aos presídios de origem, dois foram localizados na tarde desta quinta-feira, 24, em São Paulo. Um deles estava no bairro da Aclimação, região central da capital. Reinaldo Silva de Souza, de 23 anos, que cumpria pena no Centro de Detenção Provisória (CPD) de Bauru, no interior paulista, foi abordado por guardas civis metropolitanos e confessou encontrar-se na condição de foragido. Não ofereceu resistência ao ser levado ao 5º DP - Aclimação, de onde será encaminhado para a Bauru, para cumprir o restante da pena. Na mesma delegacia da Aclimação passou também outro preso indultado que estava foragido. Eudes de Souza, de 50 anos, que cumpria pena na Penitenciária de Presidente Prudente. Na tarde desta quinta-feira, passou mal na estação Sé, do Metrô. Socorrido ao Hospital do Servidor Público por GCMs. Ao melhorar confessou sua condição e vai voltar para o presídio.