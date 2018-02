Dois estão desaparecidos no AM após naufrágio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Duas pessoas continuam desaparecidas após um naufrágio na madrugada desta quarta-feira, 10, no município de Anori, região central do Amazonas, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta da 1 hora de hoje, no Rio Solimões, na boca do Rio Anamã. Segundo informações iniciais, a embarcação A.Nunes teria batido em um tronco de árvore, causando uma perfuração no barco, que transportava pelo menos 92 pessoas.

Tripulantes do navio motor Comandante Natal VI, que passava pelo local no momento do acidente, conseguiram resgatar cerca de 90 passageiros, segundo os bombeiros.

Quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Manaus e equipes da Marinha do Brasil já estão a caminho do local do naufrágio. A embarcação está parcialmente emergida.