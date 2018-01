Dois funcionários da Febem permanecem internados Dos oito funcionários feridos em tumulto hoje pela manhã na Febem de Vila Maria, dois permanecem em observação no Pronto-Socorro do Tatuapé porque levaram pancadas na cabeça, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Febem. Dos internos, apenas um foi encaminhado ao Pronto-socorro do Tatuapé, mas não sofreu ferimentos graves. A confusão começou por volta das 10 horas e durou cerca de uma hora. Conforme a instituição, os internos reivindicavam acesso livre entre os módulos da unidade da Vila Maria, o que não é permitido pela Febem. Logo no início do motim, o Grupo de Apoio, que permanece de prontidão próximo à instituição, entrou no prédio e realizou as negociações. Alguns dos adolescentes chegaram a subir no telhado durante a ação. Nesta tarde foi realizada uma revista nas dependências da unidade e os agentes apreenderam oito barras de ferros, duas facas improvisadas, também conhecidas como naifas, duas ´teresas´, cordas improvisadas com lençóis usadas para fuga, além de alguns cadeados.