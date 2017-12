Dois homens morrem atropelados por trem no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - Dois homens morreram atropelados nos trilhos da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), no fim da noite desta quinta-feira, 21, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 23h30.

De acordo com a polícia, o operador do trem relatou ter visto um vulto e sentido o impacto. Após parar a composição, constatou que havia atropelado duas pessoas. O caso aconteceu próximo a uma passarela para pedestres no sentido capital.

A delega titular da Delegacia de Polícia de Esteio, Marina Goltz, disse ao Estado na manhã desta sexta-feira, 22, o maquinista do trem será intimado a prestar esclarecimentos assim como alguns funcionários que estavam trabalhando no horário do acidente em torno da Estação Esteio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das vítimas já foi identificada pela polícia. Matheus Marcelo Leal da Silva dos Santos, de 18 anos. O jovem tem vários antecedentes criminais como tráfico de drogas, furto e assalto à pedestres.

"O resultado do laudo oficial da perícia apontará se a vítima estava sob o efeito de drogas", disse a delegada. A outra vítima ainda não foi identificada.

A Trensurb afirmou que o maquinista será afastado do serviço temporariamente e que receberá atendimento psicológico.