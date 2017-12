Dois homens morrem em tiroteio com a polícia em Guarulhos Um tiroteio entre policiais militares e quatro supostos assaltantes deixou dois mortos nesta terça-feira, 27, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, três homens e uma mulher roubaram um estabelecimento comercial na Avenida Avelino Alves Machado, no bairro Paraventi, por volta das 17h30. Mais tarde, o bando ocupava uma Parati quando se deparou com policiais da Rocam, na Estrada dos Morros, no bairro Morros. Houve troca de tiros e dois homens que estavam dentro do veículo foram alvejados. De acordo com a PM, a dupla chegou a ser levada para o Hospital Municipal da cidade, mas morreu. Os demais integrantes foram detidos. O caso deve ser registrado no 6º Distrito Policial, do Jardim Bom Clima.