Dois homens são mortos durante operação do Bope em favela do Rio

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram mortos na manhã desta sexta-feira, 4, no Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Militar nas favelas de Manguinhos e Mandela 1 e 2, no subúrbio da cidade. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também participou da ação.

Segundo informações da PM, dois supostos traficantes foram baleados em uma troca de tiros com os policiais do Bope por volta das 6 horas. Uma metralhadora e uma pistola que estavam com eles foram apreendidas. Os homens foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo.

A PM acredita que um dos suspeitos seja soldado do Exército, mas a informação ainda não foi confirmada.