Dois homens são mortos em confronto com a PM no Rio

Duas pessoas morreram após confronto entre policiais militares e supostos traficantes na Favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, nesta segunda-feira, 8. Segundo informações da PM, os dois mortos seriam ligados ao crime organizado. A Secretaria de Saúde do Rio informou que os dois homens baleados chegaram a ser levados para o hospital de Saracuruna, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no meio do caminho. Ambos ainda não foram identificados. De acordo com a polícia, outro suposto traficante foi preso na incursão. Os policiais do 16.º Batalhão também apreenderam duas escopetas calibre 12 e uma pistola. Não há informações sobre outros feridos e o motivo da incursão não foi informado.