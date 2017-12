A polícia militar prendeu dois homens no início da tarde desta quinta-feira, 01, em Barueri, na Grande São Paulo, com aproximadamente seis toneladas de maconha. Segundo a polícia, foi a maior apreensão feita este ano no município. A droga estava em um barracão de alvenaria em um terreno baldio e iria ser repassada a outros traficantes da região, segundo a polícia. Além da droga, foram apreendidos R$ 1.165 em cédulas.