Dois homens são presos por estuprar mulheres em São Paulo A polícia de São Paulo prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira, 17, dois homens que estupravam mulheres na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABCD. Os policiais receberam uma denúncia de que uma mulher estaria sendo vítima de estupro, quando chegaram à Rua Francisco Lessa, no bairro de Ferrazópolis. Os dois homens fugiram ao perceber a presença dos policiais, mas por conta de um cerco nas proximidades da rua os dois foram detidos. A mulher que era violentada foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Mulher.