Dois homens somem após acidente com barco em SP Dois funcionários da empresa Alpha Gels, de São Paulo, desapareceram na manhã de hoje no rio Mogi Guaçu, no município de Pitangueiras, região de Ribeirão Preto, quando a balsa em que trabalhavam virou. A empresa é contratada da concessionária Via Norte. Osmar Fagundes e Jorge Araújo foram levados pela correnteza. Um terceiro operário, Luís Antônio de Oliveira, conseguiu nadar até a margem e ainda pegou um barco para tentar salvar os companheiros, mas não conseguiu. Ele foi atendido na Santa Casa de Pitangueiras e passa bem. O acidente aconteceu por volta de 8h30 da manhã, quando os três faziam a análise estrutural de uma ponte sobre o rio, na rodovia Armando de Sales Oliveira. O Corpo de Bombeiros de Sertãozinho enviou equipes de resgate ao local.