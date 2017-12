Dois integrantes da Portela são detidos após confusão na Cidade do Samba

SÃO PAULO - Dois integrantes da Portela foram encaminhados para o 4.º Distrito Policial, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Segundo policiais do 5.ºBatalhão da Polícia Militar, os dois homens se envolveram em tumulto ao tentar furar o bloqueio para entrar na Cidade do Samba.

A PM e o Corpo de Bombeiros isolaram a área após um incêndio atingir ao menos três barracões das escolas de samba do Grupo Especial - Portela, Grande Rio e União da Ilha. O fogo começou por volta das 7h e destruiu as alegorias e fantasias.

Houve gritaria e confusão, enquanto agentes e os integrantes da escola discutiam. De acordo com o 4º Distrito Policial, os integrantes da Portela prestam depoimento e ainda não foi registrada nenhuma ocorrência.