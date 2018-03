Dois irmãos desaparecem em praia do litoral norte de SP Dois irmãos desapareceram por volta da 14h30 de domingo na Praia Vermelha do Norte, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, os irmãos Eduardo, de 20 anos, Bruno, de 18 anos, e mais um garoto, de 17 anos, teriam sido carregados no mar por uma forte correnteza. O guarda-vidas da praia conseguiu salvar um adolescente de 17 anos, que seria primo dos outros dois rapazes. Os três turistas são da cidade de São Paulo. Equipes dos bombeiros usam uma embarcação e um helicóptero para procurar as vítimas.