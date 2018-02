Dois jovens de 14 anos são assassinados A polícia do Distrito Federal ainda não identificou os autores do homicídio de dois jovens de 14 anos e do ataque, a facadas, de outros três meninos. O crime aconteceu na quinta-feira, em uma mata fechada na divisa das cidades-satélites de Samambaia e Recanto das Emas, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Os três sobreviventes estão fora de perigo e devem deixar o hospital na segunda-feira. Os meninos mortos serão enterrados fora de Brasília. "Ainda não tivemos autorização dos médicos para ouvir os depoimentos dos meninos", disse o delegado titular da 27ª Delegacia de Polícia, Alexandre Nogueira. O depoimento dos garotos, com idade entre 10 e 15 anos, é essencial para que a polícia faça o retrato falado dos assassinos. Nenhum dos meninos tinha passagem pela polícia. Na quinta-feira, o grupo brincava em um córrego quando foi surpreendido por dois homens. Os desconhecidos se aproximaram dos garotos e os esfaquearam. Os dois mortos receberam golpes fatais no pescoço. Uma das hipóteses é que os garotos tenham sido alvo de um grupo rival de Recanto das Emas.