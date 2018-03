Dois jovens morrem após ameaçarem incendiar ônibus no Rio Dois rapazes foram mortos a tiros no ônibus 335 - Cordovil, na zona norte, e Praça Tiradentes, no Centro - depois que ameaçaram o motorista e passageiros e fizeram menção de queimar o veículo. A confusão ocorreu na madrugada de domingo, depois que quatro jovens entraram no ônibus, próximo à Vila do João, no Complexo da Maré. Os rapazes tentaram agredir o motorista do veículo e quebraram janelas. Eles gritavam palavras de ordem, como "o jogo é trocar tiros com o Caveirão", alusão ao carro blindado da Polícia Militar. Quando um deles falou que atearia fogo ao veículo, mesmo sem portar nenhum tipo de combustível, um dos passageiros sacou a arma e disparou contra os rapazes. Dois deles conseguiram fugir. Leonardo Nascimento Vieira, de 18 anos, e outro, identificado apenas como Ronaldo, morreram no local. Os tiros foram disparados quando o ônibus trafegava pela Avenida Presidente Vargas, próximo à Cidade Nova, no Centro. O passageiro que fez os disparos desceu do ônibus logo depois, no Sambódromo, e fugiu. O caso foi registrado na 4.ª Delegacia de Polícia (Central do Brasil). Parentes de Leonardo disseram na delegacia que os rapazes voltavam de uma festa e não tinham intenção de atear fogo ao ônibus. Em Niterói, um ônibus foi incendiado na Estrada Caetano Monteiro, no bairro Badu. De acordo com a polícia, foi um fato isolado, que não teve a ver com a série de ataques ocorridos nos últimos dias.