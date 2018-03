Dois jovens são baleados e um deles morre em São Paulo Dois jovens foram baleados pouco antes da meia-noite do dia 1º, em uma escadaria na Rua Francisco Belaze, no bairro do Morro Doce, na zona oeste da capital paulista. Um deles morreu ao ser socorrido no pronto-socorro de Perus, onde o outro ficou internado em observação. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por vingança ou esteja ligado a problemas envolvendo o tráfico de drogas. Os policiais da delegacia de Perus (46º) ainda não tomaram depoimento do sobrevivente, Valdir Dias de Sousa, que foi atingido por tiros no braço direito. Ele estava no local do crime com Edmilson José da Silva quando ambos foram surpreendidos pelo atirador. Edmilson foi baleado na cabeça, nas costas e na coxa esquerda. Aos policiais militares que os encontraram e socorreram, Valdir afirmou que o local estava escuro no momento do crime, dificultando a identificação do autor dos disparos. A vítima disse ainda que desconhece o motivo da agressão. Como não havia mais ninguém no local, não foram arroladas testemunhas.