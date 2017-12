Dois ladrões de trator são presos em Ribeirão Preto Dois homens de Indaiatuba foram presos em flagrante na madrugada de hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, pelo roubo de dois tratores de uma fazenda de Monte Mor, cidade vizinha a Campinas. Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária de Ribeirão, ao lado da base, na Rodovia Anhangüera. Os dois tratores estavam na carroceria de um caminhão, amarrados com cordas, o que ajudou a levantar as suspeitas dos policiais, já que vários roubos ou furtos de tratores e implementos agrícolas têm ocorrido na região ultimamente. A polícia investiga outros participantes da quadrilha, inclusive o receptador, que seria do Sul de Minas Gerais. O motorista e dono do caminhão, Sérgio Donizete Pires de Lima, de 41 anos, não tem passagens policiais, mas o seu acompanhante, Antonio Raimundo da Silva, também com 41 anos, tem passagens por furto e porte ilegal de armas. Ambos tiveram o caminhão parado pela Polícia Rodoviária às 4 horas. A dupla apresentou uma nota fiscal fria de uma empresa de Itu que já está fechada. Na noite de ontem, Lima e Silva participaram de um roubo na fazenda de Monte Mor, fazendo oito reféns da família do caseiro. A quadrilha de assaltantes teria entre seis e oito homens envolvidos. Segundo o delegado Ricardo Turra, do Setor de Furtos e Roubos de Veículos, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), os dois deverão ser levados para Sumaré, onde deverá ser aberto o inquérito policial para apurar o caso, já que o crime teve origem em Monte Mor. Turra informou que está investigando o receptador, que poderia ser de Araxá (MG), mas como a dupla evita falar muito, até a menção a essa cidade pode ser falsa.