Dois ladrões morrem e 2 são detidos na zona Sul de SP Dois bandidos morreram e outros dois acabaram presos durante troca de tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas Thobias de Aguiar (Rota), no Jardim Miriam, zona Sul da capital paulista, por volta das 19h30 de ontem. Ocupando um Golf verde, placas DCD 7082/Guarulhos, roubado momentos antes de Marcelo Gomes do Amaral, no bairro do Jabaquara, bairro vizinho ao Jardim Miriam, a quadrilha não obedeceu à ordem de parada dos policiais e teve início a perseguição, que só terminou na Rua Ângelo Cristianini, na altura do nº 600. Jefferson Martins de Oliveira, 19, e Cléber Martins dos Santos, 20, armados com revólveres calibre 38, cercados pelos policiais, atiraram contra os PMs assim que desceram do carro e acabaram baleados, morrendo no Pronto-Socorro Municipal de Diadema. Anderson Batista Ferreira, 18, foi levado para o 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam, e indiciado por roubo e resistência. O menor S.P.S., 17, que participou do assalto e da fuga, será encaminhado à Febem. Na troca de tiros, o soldado Chesman foi baleado de raspão e passa bem.