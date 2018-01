Dois levam prêmio acumulado de R$ 24 milhões da Mega-Sena

Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso nº 1.110 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado neste sábado, 19, pela Caixa Econômica Federal (CEF) em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Cada um levou pouco mais de 12 milhões para casa. Os ganhadores são de Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo a CEG, 217 pessoas acertaram a quina e 11.277 acertaram a quadra. Eles levaram R$ 10,870 mil e R$ 298,83, respectivamente. As dezenas sorteadas foram: 06 - 14 - 26 - 28 - 42 - 45.