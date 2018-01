Dois membros do Comando Vermelho são presos no Paraguai

Dois membros do Comando Vermelho foram presos no município paraguaio Cidade do Leste, que fica na fronteira com o Brasil. e entregues às autoridades brasileiras.

Trata-se de Ricardo dos Santos Silva, conhecido como "Tubarão" ou "Shark", e que se apresentava como Alexandre Correa, e Anderson Bonfin de Alencar, o "Cabeça" ou "Leoc". Os criminosos eram procurados há mais de três anos pelas autoridades brasileiras, informou a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).

Os brasileiros, que moravam em um condomínio fechado de Cidade do leste, que fica a 330 km de Assunção, foram presos na madrugada deste sábado, 5, em uma rua, com a ajuda da polícia do Brasil.

Os traficantes brasileiros, que andavam pela cidade em caminhonetes de alto valor, instalaram-se na Cidade do Leste, a principal zona de comércio entre os dois países, "de onde seguiam coordenando suas atividades criminosas", disse o Senad em um comunicado.

Dos Santos, foragido da justiça do Rio de Janeiro, é considerado como o principal fornecedor de maconha do Comando Vermelho e expandiu sua área de atuação para o tráfico de armas com a compra para a quadrilha de 90 fuzis na região onde ficam as fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Já Bonfin de Alencar, "é o principal fornecedor de maconha para os bairros de Vila Cruzeiro, Chatuba, Sereno e Fe, chamado de Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Também é um grande fornecedor de ecstasy para sua facção", informou o Senad.