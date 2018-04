Dois morrem após queda de monomotor em Santarém, no oeste do Pará

SÃO PAULO - Um avião monomotor caiu na tarde desta quinta-feira, 29, em Santarém, no oeste do Pará. Os dois ocupantes da aeronave morreram. Segundo o tenente coronel Claudio Tevernard, comandante do Corpo de Bombeiros da região, a queda aconteceu em uma área rural, nas proximidades da rodovia Cuiabá-Santarém.

A aeronave era particular e pertencia ao homem que a pilotava no momento do acidente. O mecânico que o acompanhava também não sobreviveu. A base de Manaus da Aeronáutica foi acionada e uma equipe deve chegar ao local durante a madrugada para avaliar o acidente.