Dois morrem e 11 ficam feridos em acidente Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e uma kombi lotação, por volta das 9 horas de hoje na PE-09, na praia de Porto de Galinhas, município de Ipojuca, no litoral sul. A polícia não definiu a causa do acidente, mas de acordo com testemunhs, a culpa foi do motorista do ônibus. Morreram Ricardo Alexandre de Medina, 26 anos, motorista da kombi, e Ednaldo Pimentel da Silva, 22 anos, que era garçom de um restaurante japonês, em Porto de Galinhas e ia para o trabalho na lotação. Os feridos foram atendidos no Hospital Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, e depois transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife. Três se encontram em estado grave, incluindo o garoto Felipe José da Silva, de 12 anos, que teve traumatismo craniano e foi submetido a cirurgia.