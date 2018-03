Dois morrem em confronto com a polícia em favela do RJ Dois homens foram mortos pela polícia hoje em Vigário Geral, na zona norte do Rio, elevando para oito o número de mortos na guerra pelos pontos de venda de drogas da favela nos últimos dois dias. A polícia apreendeu duas pistolas e um carro roubado na favela. Após a morte dos dois homens, a rua principal da favela ficou deserta. Quase ninguém ficava nos pontos de ônibus e de mototáxis, pois bandidos ameaçavam queimar os coletivos em protesto contra a ação policial. Moradores reclamaram que os confrontos têm fechado escolas no morro.