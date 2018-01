Dois morrem em confronto com a polícia em Madureira, no Rio

Dois suspeitos foram mortos, na noite de terça-feira, 27, em uma troca de tiros com policiais militares do Batalhão de Rocha Miranda (9ºBPM) no Morro da Congonha, em Madureira, zona norte do Rio, segundo informações da Rádio CBN.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos por homens armados. No revide, os policiais balearam dois suspeitos, que morreram no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a dupla, os PMs apreenderam duas pistolas, 28 tubos de cocaína, 17 papelotes de crack, além de uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado na delegacia de Campinho (28ªDP).