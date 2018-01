Dois morrem em queda de avião na Bahia

Duas pessoas morreram na tarde deste domingo, 22, na queda de um avião monomotor no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, a 800 quilômetros de Salvador. O empresário Gustavo Macedo Albernase, 37 anos, e o instrutor Felipe Leão Lira, 31 anos, morreram no acidente.

De acordo com testemunhas, o monomotor EMB 712, prefixo PU-IAM fabricado pela Embraer, caiu de bico numa área de pasto a 600 metros do aeroporto da cidade. A polícia ainda não confirmou se o empresário pilotava a aeronave no momento do acidente.