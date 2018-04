Dois morrem em tiroteio com Bope

SÃO PAULO - Dois suspeitos morreram nesta terça-feira, 10, em um tiroteio com policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) na Estrada do Sumaré, um dos acessos ao Morro do Turano, na zona norte do Rio.

Segundo suspeitas da PM, os homens faziam parte da quadrilha de 10 homens que roubou o carro da TV-Brasil, hoje pela manhã. O Bope fez uma incursão no morro para a instalação de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A Polícia Militar acredita que os criminosos estavam fugindo do morro. No local foram apreendidos um ruzil AR-15 e uma pistola. A ocorrência está sendo encaminhada, neste momento, para a 6ª DP.

Sete presos em Nova Iguaçu

Sete homens que estariam no Jardim Roma, em Nova Iguaçu foram presos hoje. Com eles foram apreendidas uma pistola Glock e farta quantidade de drogas. Não houve confronto. Segundo informações da PM, eles seriam da Comunidade do Turano, ocupada pelo Bope na madrugada de hoje.