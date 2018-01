Dois morrem esfaqueados após briga em Guarulhos Duas pessoas morreram esfaqueadas e outra ficou ferida após uma briga na manhã de hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os policiais militares foram acionados por volta das 9h30 para atender a um chamado e ao chegar no local, na rua Chumbo, 30, no parque Mikail, encontraram dois homens mortos e outro ferido, que foi removido para o PA Paraíso. O caso foi registrado no 9º DP de Guarulhos.