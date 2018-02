Dois mortos e 31 feridos em acidente com caminhão em AL Um acidente envolvendo um caminhão resultou na morte de duas pessoas e em ferimentos em mais 31. O caso aconteceu no final da tarde de domingo na cidade de Coruripe, a 70 quilômetros de Maceió. As vítimas voltavam da praia do Miaí e Lagoa do Pau., onde passaram o domingo num dia de lazer. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão estava embriagado, dirigia em alta velocidade, sobrou na curva e capotou, provocando o acidente próximo a Usina Coruripe. No local do acidente, morreu o casal Joab e Izamar. Os feridos foram atendidos no Hospital de Coruripe e as vítimas em estado grave foram levadas para a Unidade de Emergência Doutor Armando Lages, em Maceió. Após o acidente, o motorista do caminhão fugiu, mas é procurado pela polícia do município do Litoral Sul de Alagoas.