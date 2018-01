Dois mortos e 46 feridos em estradas federais em SC

As estradas federais no Estado de Santa Catarina registraram 50 acidentes, envolvendo um total de 93 veículos, neste domingo, 17, segundo o Comando de Policiamento Rodoviária Federal. Duas pessoas morreram e 46 ficaram feridas. Nos dois acidentes mais graves, morreram José Maria da Silva, de 72 anos, e Anselmo Galvan, de 66 anos. José Maria era um dos três passageiros de uma Saveiro, placas AEH 7181, de Correia Pinto(SC), que, por volta das 18h45 de domingo, bateu de frente contra uma Ford Pampa, placas LXM 2902, de Palhoça(SC), na altura do quilômetro 218 da BR-116 em Correia Pinto, interior catarinense. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas um menino de 4 anos. O outro acidente que resultou em morte ocorreu durante a madrugada de domingo na altura do quilômetro 120,5 da BR-158, em Caibi(SC). Um ônibus Mercedes Benz, placas IJR 7905, do RS, colidiu frontalmente contra uma perua Kombi, placas MAQ 5579, de Cunha Porã (SC), que era conduzida por Anselmo. Somente na BR-101, foram 37 acidentes, nos quais 17 pessoas se feriram.