Dois mortos e um ferido em bar de SP O delegado Luiz Roberto Hellmeister, titular da delegacia de Santana do Parnaíba, interior do Estado de São Paulo, acredita que nas próximas horas conseguirá prender pelo menos um dos autores de um duplo homicídio e tentativa de assassinato ocorrido pouco depois das 21h00 desta sexta-feira, no bar da Rua Cosmos, 100, no bairro Jaboticabeira, naquele município. O porteiro Geraldo Nazário de Oliveira, de 35 anos, e os ajudantes gerais Elias Francisco dos Santos, de 21, e José Edimilson Alves, de 28, jogavam baralho no bar quando o estabelecimento foi invadido por três homens armados. As armas foram descarregadas em direção ao trio e os criminosos fugiram a pé. Quando os guardas civis municipais chegaram ao local, Geraldo já havia morrido e uma ambulância da prefeitura estava socorrendo os outros dois, levando-os a um hospital da região. Elias também morreu e José Edimilson está internado em estado grave no Hospital Sanatorinhos de Jandira. Testemunhas forneceram informações que levaram a polícia ao esclarecimento do delito. Os motivos, porém, ainda não foram apurados.