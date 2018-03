Dois ônibus são incendiados na região de Ribeirão Preto Mais dois ônibus foram alvos de ataques na região de Ribeirão Preto nesta segunda-feira, 17. Em Sertãozinho, no bairro Paraíso 2, na periferia, dois homens incendiaram um ônibus urbano por volta das 12h30. Um deles abordou o veículo como se fosse passageiro, mas, armado, mandou o motorista, o cobrador e quase dez passageiros descerem. Em seguida, outro homem, encapuzado, entrou com uma garrafa PET com gasolina e ateou fogo no ônibus, que ficou completamente destruído. Na ação, o homem ficou queimado pelo fogo e fugiu, segundo a polícia, de cueca. A polícia passou, então, a procurar nas unidades de saúde por alguém que teria sido socorrido com queimaduras. Até o final da tarde, ninguém havia sido preso. Em Barrinha, durante a madrugada, um ônibus usado para transportar funcionários de uma usina de cana-de-açúcar foi parcialmente queimado, em frente à casa do motorista, no Jardim José Bombonato. Na semana passada, o caminhão de lixo da prefeitura foi totalmente incendiado.