Dois papamóveis chegam ao Rio na segunda-feira

RIO - Os papamóveis que transportarão o papa Francisco no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada de 23 a 28 de julho, foram embarcados nesta sexta-feira, 12, num avião C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) em Roma, na Itália.

Serão trazidos para o Brasil dois papamóveis: um na tradicional cor branca, e um jipe verde, que ficará de reserva. O desembarque dos veículos ocorrerá na segunda-feira, 15, na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

A rota da aeronave da FAB de Roma ao Rio deve incluir paradas em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, e em Fortaleza, no Ceará.