Dois pedreiros morrem soterrados em Mauá Dois pedreiros morreram soterrados em Mauá, na região do ABC paulista. Eles trabalhavam na construção de um muro de arrimo numa obra na Rua Luís Antico, 200, na Vila Assis Brasil, quando a quando a terra cedeu, encobrindo-os, às 14h50 deste sábado. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros do ABC, um rapaz foi resgatado com vida por volta das 16h30 e encaminhado em estado grave ao Hospital Nardine, onde morreu. O corpo de outro pedreiro foi localizado por volta das 17 horas. As causas do acidente serão investigadas.