Dois pilotos morrem após colisão em show aéreo polonês Dois pilotos morreram depois de fazerem acrobacias em um show aéreo neste sábado, quando seus aviões colidiram frente a frente diante de milhares de espectadores. Um fotógrafo da Reuters no local disse que a colisão aconteceu depois de uma formação de três aviões se espalhar e duas aeronaves se chocarem quando tentavam se reunir. Os aviões despedaçados caíram em uma área arborizada no limite do campo aéreo, perto da cidade de Radom, no sul do país. Pilotos de 15 países diferentes estão participando do show aéreo, que foi cancelado depois do acidente.