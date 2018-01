Dois PMs são presos por executar eletricista em São João de Meriti(RJ)

SÃO PAULO - O cabo André Luiz Rocha e o soldado Luiz Ricardo Gomes, ambos lotados no Batalhão de São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense, foram presos, na noite de quarta-feira, 7, sob acusação de terem executado, na madrugada do mesmo dia, o eletricista Márcio da Conceição Ferreira, de 33 anos, abordado, juntamente com dois colegas, no bairro de Vila dos Teles, também em Meriti.

O corpo da vítima foi encontrado carbonizado em Belford Roxo, cidade vizinha, dentro do Fiat Stilo parado pelos policiais em Vilar dos Teles. Segundo uma testemunha, durante a abordagem dos dois PMs, Márcio e os dois amigos que estavam no carro com ele foram colocados contra a parede. Pouco depois, dois tiros de fuzil foram disparados contra o eletricista. Um dos amigos dele conseguiu correr e escapou; o outro foi levado para uma cabine da PM, próximo à Rodovia Presidente Dutra, e liberado depois.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O delegado Marcos Peralta, de Meriti, disse que, além de contar com os dados fornecidos pelo GPS da viatura, tem o depoimento da testemunha, que fez o reconhecimento dos dois acusados. O tenente-coronel Marcelo Rocha, comandante do Batalhão, afirmou estar decepcionado com a atitude dos dois subordinados e enfatizou que a PM não é tolerante com esse tipo de comportamento.

O cabo André Luiz tem 14 anos de corporação, já o soldado Luiz Ricardo tem seis meses. Eles foram autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e encaminhados para o batalhão prisional da PM.