Dois policiais civis são assassinados no Rio Dois policiais civis foram assassinados e um foi ferido a tiros, nesta quarta-feira noite, em pontos diferentes do Rio. No Elevado da Perimetral, uma das principais vias de acesso ao centro do Rio, morreram os agentes identificados como Álvaro Miguel Gomes e Ebenezer Moreira Máximo. Testemunhas afirmaram que as vítimas estavam em um carro e foram perseguidas por criminosos que estariam em um Pálio. Os assassinos atiraram várias vezes contra os policiais. Gomes e Máximo chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso, na zona norte, mas não resistiram. Em Santa Teresa, bairro do centro, outro policial civil, identificado como Eudes de Oliveira, foi baleado por homens em um Pálio vermelho. Segundo a polícia, Oliveira foi internado, mas não corre risco de vida.