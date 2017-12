Dois policiais são feridos em confrontos no Complexo do Alemão

Atualizada às 12h35

RIO - Dois policiais militares foram baleados em confrontos no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Na manhã desta quinta-feira, 1º, um policial foi ferido no rosto, quando patrulhava o Largo do Mineiro. Na noite de quarta-feira, um cabo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi atingido por estilhaços de bala na perna durante patrulhamento na favela Nova Brasília.

O policial ferido no rosto foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, subúrbio da cidade, onde foi operado. Ele foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, zona norte. O agente do Bope também foi encaminhado para o HCPM e já recebeu alta.

O policiamento na região segue reforçado por agentes do Bope e do Batalhão de Choque desde o último domingo, 27, quando Arlinda Bezerra, de 72 anos, foi baleada e morreu. No dia seguinte, quatro ônibus foram incendiados e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), depredada. Depois da confusão, um jovem foi preso, um adolescente apreendido e um homem foi baleado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As manifestações começaram após a 42.ª Vara Criminal da Capital autorizar a transferência do traficante Bruno Eduardo Procópio da Silva, o Piná, para um presídio federal. A Secretaria de Segurança também vai pedir a transferência de Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, e de Ramires Roberto da Silva para unidades prisionais federais. Os três são membros da facção Comando Vermelho, que coordena os ataques às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).