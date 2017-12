Dois policiais são suspeitos por mortes de moradores de rua Dois policiais militares são os novos suspeitos de envolvimento nos ataques que mataram sete moradores de rua e feriram outros oito, no Centro de São Paulo. Eles seriam chefes de um esquema de segurança clandestino existente na região central. Os PMs estavam recolhidos administrativamente na corregedoria militar desde ontem à noite, após terem sido interrogados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os dois negaram as acusações. Além deles, um outro segurança clandestino da região da Sé, e tio de um guarda civil municipal, também é investigado. Os três podem ter a prisão temporária decretada a qualquer momento. Por enquanto, nenhum pedido foi feito pela polícia à Justiça, segundo o juiz Ruy Porto Dias, da 1.ª Vara do Júri. Os nomes dos suspeitos não foram revelados. Sabe-se que um deles trabalhava no 2º Batalhão da PM, e o outro no Centro. Causa do massacre Os assassinos dos mendigos teriam como alvo dois dos moradores de rua atacados. Um deles morreu, e outro permanece internado sob proteção policial. "Essa pessoa que morreu conheceria o funcionamento do submundo da região, da segurança clandestina feita no Centro", disse o Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica. Segundo ele, os criminosos teriam agredido outros moradores de rua como forma de despistar a polícia. Hoje de manhã, o secretário de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, garantiu que os envolvidos serão punidos. "Se tiver policial, guarda municipal, ou gari envolvido, é rua. O crime está sendo apurado e vamos concluir, doa a quem doer. Isso é crime e aqui não se politiza nada." O secretário, que participava da cerimônia dos 54 anos do 3º Batalhão de Choque, voltou a dizer que a polícia tem indícios suficientes para concluir o caso até sábado. Na semana passada ele havia dito que as investigações não passariam de 30 dias. "Não passará. E não passará mesmo". Leia o especial "Moradores de rua assassinados em São Paulo"