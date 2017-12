Dois prédios desabam após rua ceder em Minas Gerais

Dois prédios de três andares desabaram na manhã desta segunda-feira 1º, em Minas Gerais. O acidente aconteceu na Rua Coronel Pereira Sobrinho, em Muriaé. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos imóveis ficou totalmente destruído após a rua ceder. No outro prédio, a parte inferior desabou, danificando os dois pavimentos de cima. Os moradores conseguiram sair do local e não há registro feridos, nem de vítimas. A população que mora em um raio de 100 metros do local foi retirada de suas residências, segundo os bombeiros. Duas casas ao lado dos prédios também sofreram rachaduras. Técnicos da Defesa Civil estão no local para fazer um levantamento do que poderia ter causado o desmoronamento da rua.