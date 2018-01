Dois presos morrem durante rebelião Dois detentos morreram e 11 ficaram feridos durante uma rebelião na noite de sexta-feira no Presídio Aníbal Bruno, no Recife. Segundo o superintendente de Segurança da Secretaria de Ressocialização do Estado, Isac Vanderlei, o motim começou após discussão entre presos e policiais, que teriam quebrado objetos pessoais dos detentos.