Dois são baleados e um é morto na zona leste de SP Três pessoas foram baleadas e uma delas morreu após duas tentativas de assalto na Zona Leste da capital paulista. Nenhum dos bandidos foi detido. Por volta das 21h30 de ontem, em uma travessa da Rua Pedro Corte Real, no Jardim Vera Cruz, região do Parque São Rafael, extremo leste da capital, dois jovens foram surpreendidos por assaltantes quando namoravam dentro de um veículo Fiat Brava. Não se sabe ainda por que, mas os dois jovens foram baleados e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Geral de São Mateus, onde o rapaz morreu. Nada foi levado do casal. A tentativa de roubo seguida de morte foi registrada no 55º Distrito Policial. Coronel escapa No início da madrugada de hoje, o coronel, reformado, Victor Benedito Bertini, de 61 anos, da Polícia Militar, foi baleado nas costas quando trafegava em seu veículo Toyota Corolla em uma rua próxima à Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Belenzinho, também zona Leste. Ao ter o carro cercado por pelo menos seis homens, o coronel acelerou, mas foi atingido por um dos tiros disparados pelos criminosos. Mesmo ferido, Victor ainda dirigiu até uma base fixa da 1ª Companhia do 05º Batalhão da PM, localizada na esquina da Rua Maria Cândida com a Rua Coronel Jordão, em Vila Guilherme, bairro vizinho, onde pediu ajuda. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Santana, na zona Norte, e depois transferida, mas passa bem. O caso está registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.