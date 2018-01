Dois são presos após assaltar restaurante A PM prendeu ontem de manhã dois homens que assaltaram, com um revólver calibre 38, o restaurante Tholledo Grill, na Vila Clementino, zona sul. Após o anúncio do assalto, um segurança ligou para a PM. José Hilton Moisés da Silva, de 31 anos, foi preso no local; Antônio dos Santos Ferreira, de 34, escapou do restaurante, mas foi preso na região.