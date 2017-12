Dois são presos por envolvimento em sequestro de gerente dos Correios no RS

SÃO PAULO - Dois homens foram presos na sexta-feira, 25, acusados de envolvimento no sequestro de um gerente da Agência dos Correios de Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, em junho passado.

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva em Charqueadas visando capturar os demais integrantes do grupo criminoso suspeito de sequestrar o gerente, no dia 20 de junho. Na ocasião, o gerente, a esposa e um empregado foram surpreendidos em sua residência por dois homens.

O gerente foi obrigado a ir até a agência, onde foram rendidos outros funcionários e roubado o dinheiro do cofre. O sequestro contou ainda com a participação de uma mulher, que ficou responsável pelo transporte e fuga dos criminosos.

Foi preso um Agente Penitenciário do Instituto Penal Escola Profissionalizante de Charqueadas, residente da cidade de Arroio dos Ratos e apontado como mentor intelectual da quadrilha, pois repassava informações das vítimas após observar as suas rotinas na cidade.

Também foi cumprido mandado de prisão para um suspeito que atualmente está detido por roubo no Presídio Central, mas na época do crime encontrava-se foragido da Colônia Penal Agrícola. Ambos foram ouvidos e encaminhados ao Presídio Central.