Dois são presos suspeitos de desviar donativos na Região Serrana do Rio

RIO - Dois homens foram presos e um menor foi apreendido na noite de segunda-feira, 17, suspeitos de desviar donativos destinados as vítimas das chuvas na Região Serrana do Rio. Gilson Silva do Nascimento, de 43 anos, o irmão dele Jorge Mauro do Nascimento, de 52, e um menor de idade foram presos por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária, que estavam de folga, mas estranharam a movimentação em frente a casa de Jorge, que descarregava parte das doações com a ajuda dos dois comparsas.

Ele deveria entregar os donativos nos batalhões da Tijuca, na zona norte e de Niterói, na região metropolitana. No entanto, seguiu para a Rua João Cirilo de Oliveira, em Campo Grande, onde ele reside, a cerca de 50 km da universidade.

Ao serem abordados, os suspeitos não ofereceram resistência. O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Policia, de Campo Grande. Os dois homens foram autuados por furto qualificado e abuso de confiança. O menor foi encaminhado para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abrirá inquérito administrativo para apurar o caso. O processo pode resultar na demissão do motorista.

Texto atualizado às 11h15.